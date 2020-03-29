فى الحجر الصحى.. رجيم لتقوية المناعة ويحول جسمك لماكينة حرق دهون

بعد أن تحول فيروس كورونا إلى جائحة، يعد السر لمواجهته هو تدعيم ''الجهاز المناعي'' فكل إنسان لديه نظام مناعي يقوم بمكافحة ملايين البكتيريا والفيروسات.





لكن كيف تتبعين نظاما غذائيا فعالا لتقوية المناعة وفى الوقت نفسه إنقاص وزنك خلال فترة الحجر الصحى إليك النظام الغذائى التالى يقدمه موقع هيلث:





الإفطار الساعة السادسة صباحا.. كوب من عصير برتقال بالجزر







بعد ساعة

طبق سلاطة مضاف إليه قطرات الليمون وربع ملعقة من الجنزبيل+ بيضة مسلوقة + 1 توست





سناك



كوب من مزيج القرفة والجنزبيل



أو تيليو وورق جوافه







الغداء

الاختيار بين الوجبات التالية:







سمك مشوى + طبق سلاطة كبير.

شريحتان من صدور الدجاج المشوية مضافا إليها القرفة والزنجبيل + طبق كوسة سوتيه كبير.



سمك مشوي + طبق سلطة خضراء + طبق صغير أرز.

طبق خضار سوتيه مضافا إليه الزنجبيل +طبق شوربة كرنب حارقة للدهون + طبق صغير أرز

الغداء ..طبق شوربة كرنب حارقة للدهون + 2 شريحة فيليه مشوى + طبق صغير أرز

طبق خضار سوتيه مضافا إليه الزنجبيل +طبق شوربة كرنب حارقة للدهون + طبق صغير أرز





سناك

كوب من مزيج عصير الجزر والبرتقال





العشاء

بعد العشاء بساعة



كوب من الجنزبيل