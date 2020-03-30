وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن المشروع البحثي.. وقرار عاجل لمنع التكدس بالطلاب بالسنترالات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم الإعلان عن المحذوفات في كل المناهج، تم إعلان جداول امتحانات الالكترونية للترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي في مايو المقبل.





وأضاف «طارق شوقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة «العربية الحدث» أن الصفين الأول والثاني امتحاناتهم كاملة أون لاين، مشيرًا إلى أن طلاب كل الصفوف سيؤدون بحثا بديلا عن الامتحانات.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أن سيتيح للطلاب منصة إلكترونية خلال الأسبوع الحالي بشأن المشروع البحثي، لافتا إلى أنه يمكن لكل 5 طلاب التقديم ببحث مشترك .





وشدد على أن الخميس المقبل سنعلن كافة التفصيل عن الأبحاث، موضحًا أن يوم الأحد 5 أبريل سنعلن النقاط العامة للأبحاث الطلابية، منصة التربية والتعليم لمعرفة كود الطالب.



