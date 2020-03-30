وزير التعليم: المشروع البحثي بديل عن امتحانات الترم الثاني.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لم يتم إلغاء الامتحانات، مضيفًا أن العملية التعليمية مازالت مستمرة ولكن عن بعد وتم توفير جميع الأدوات لهذا ومستمرون في ذلك.

وأضاف الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الذي تم تغييره هو أسلوب التقييم فقط وهناك أساليب كثيرة للتقييم منها عمل امتحان تحريري أو شفوي أو عمل بحثي.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه في ضوء انتشار فيروس كورونا لا يمكن عمل امتحانات بقاعة وامتحان الطلاب حفاظا عليهم، موضحا أن فكرة التعليم القائم علي المشروعات هي فكرة موجودة في العالم منذ زمن ونحن قررنا تطبيقها الأن، مشيرا إلي أن هذه الفكرة ستكون نافعة في الوقت الحالي نظرا الازمة الحالية وسوف تقوم بنفعنا أيضا في المستقبل.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه قال يوم الخميس الماضي ان كل ما يخص بالمشروعات في الأعمار المختلفة من حيث تقديمها وكيفية التعامل معها سيتم الإعلان عنه يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أن، المشروعات البحثية سوف تختلف من مكان لآخر وان هذا المشروع البحثي هو بديل عن امتحان الترم الثاني وان هذا البحث سيتم اضافته إلي درجات الترم الاول.