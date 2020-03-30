الكوب السحري لتقوية المناعة

في ظل تفشي فيروس كورونا وتزايد عدد الحالات المصابة به بشكل يومي سواء في مصر أو العالم ، يحتاج الجميع خلال فترة الحجر المنزلي تناول أطعمة تقوي المناعة ومشروبات سريعة صحية تعزز كفاءة الجهاز المناعي .





نصح موقعhealthline الطبي بالاكثار من تناول عصير البرتقال بالجزر والبنجر حيث يعتبر مشروب سحري لرفع المناعة سواء للاطفال أو الكبار لما له من فوائد صحية عديدة فهو كنز صحي لفيتامين سي والحديد الموجود في البنجر بالإضافة إلى فوائد الجزر ليصبح كوبا صحيا مثاليا لرفع المناعة بشكل فعال .





طريقة تحضير مشروب رفع المناعة :

٢ ثمرة برتقال طازجة

ثمرة بنجر صغيرة

ثمرة جزر

ملعقتين عسل ابيض للتحلية





اسلقي الجزر و البنجر في ماء على النار

قطعي البرتقال وضعيه بالخلاط

ضيفي له البنجر و الجزر المسلوق بالماء

اخلطي المكونات جيدا بالخلاط حتى تحصلي على خليط متجانس