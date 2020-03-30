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تقديم الدعم المناسب.. وزير القوى العاملة يعلن عن أخبار سارة للعمالة غير المنتظمة.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:36 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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كـريـم الـخـطـيـب
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تدقق في بيانات العمالة أول بأول لتقديم الرعاية لهم، موضحا أن هناك إدارة خاصة للعمالة غير المنتظمة تتعامل مع العمالة الموجودة في المجالات الاخري تدعم 120 ألف عامل على مستوى الجمهورية.

وأضاف «سعفان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة «العربية الحدث» أن مليوناً و200 ألف من العمالة غير المنتظمة يسجلون بياناتهم بالقوى العاملة، مشيرا إلى أن لدينا إدارة خاصة بالعمالة غير المنتظمة في كل محافظة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن هناك 120 ألف عامل غير منتظم مسجلون لدى الوزارة، منوها إلى أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لتنقية الكشوف وتوزيع العمالة حسب محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الوزارة قدمت معونة عاجلة بقيمة 500 جنيه إلى 120 ألف عامل، مضيفا أننا ندرس أوضاع العمالة غير المنتظمة لتقديم الدعم المناسب لها.

اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء اجتمعت أمس لوضع رؤية لرعاية هذه الفئة من المجتمع، فضلا عن تكاتف المجتمع المدني لرعاية العمال، مؤكدا أنه قريبًا ستكون هناك أخبار سارة للعمالة غير المنتظمة.
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