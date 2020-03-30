من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي.. وزير التعليم يكشف عن تفاصيل الامتحانات.. فيديو

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لم تقم بالغاء الامتحانات والتعليم يسير بطريقة مستمرة، وحاليا نقوم بالتدريس عن بعد وقمنا بتوفير جميع الأدوات لذلك سنقوم بمساعدة الطالب على مواكبة هذا التغير.





وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي"، أن هناك أساليب للتقييم ومنها عمل امتحان تحريرى ومنها عمل امتحان شفوى ومن الممكن أن نقوم بعمل مشروع بحثي صغير وكل هذه أساليب للتقييم.





وأوضح طارق شوقي، أنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب ازمة كورونا لم يكن يصح العمل على النظام الكلاسيكي وان نقوم بالنزول والقيام بسؤال الطلاب كما ان فكرة التعلم القائم علي المشروعات هي متواجدة منذ زمن في العالم.





وتابع طارق شوقي، أن التعليم عن طريق المشروعات يمكن تطبيقها لأنها أولا تساعدنا في ظل ظروف أزمة كورونا وثانيا فيما بعد تعود علينا في المستقبل لأنها نموذج أفضل في التعليم .





واستكمل طارق شوقي، أن كل ما يختص بتفاصيل هذه المشروعات للاعمار المختلفة وكيفية تقديمها والتعامل معها سنشرحها يوم الخميس القادم الموافق 2 أبريل.





وأشار إلى أنهم يعملون علي المشاريع ونحاول عمل عدد رائع من المشاريع وهذا يبدأ من الصف 3 الابتدائى حتى الصف 3 الإعدادي.