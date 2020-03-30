في ذكرى رحيله.. صورة نادرة لـ عبد الحليم حافظ على فراش الموت

يحل اليوم الإثنين 30 مارس، ذكرى وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والذي توفي بسبب البلهارسيا.
لزم عبدالحليم حافظ، الفراش كثيرًا بسبب مرضه، الذي أنهى حياته في عمر مبكر قبل أن يقدم كل ما لديه في عالم الفن، وكان رحيله بمثابة صدمة لجمهوره وللوسط الفني أجمع.
بينما تحدث عبد الحليم في مذكراته عن السرير الذي رقد فيه قائلًا :"أكره هذا السرير والنوم عليه، ولكني مضطر، لا أنام كالعاديين، لكني تقريبا كنت أقضي على هذا السرير ما يعادل نصف عمري ولم أستمتع بسنوات النجاح".
يذكر أن قدم عبد الحليم حافظ، العديد من الأعمال الفنية الهامة سواء في عالم الغناء أو التمثيل، كان من بينها فيلم "أبي فوق الشجرة"، و"الوسادة الخالية"، وأغنية "الهوا هوايا"، و"اسمر يا اسمراني"، وغيرها من الأعمال.