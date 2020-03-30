في ذكرى رحيله.. صورة نادرة لـ عبد الحليم حافظ على فراش الموت

في مذكراته

عن السرير الذي رقد فيه قائلًا :"أكره هذا السرير والنوم عليه، ولكني مضطر، لا أنام كالعاديين، لكني تقريبا كنت أقضي على هذا السرير ما يعادل نصف عمري ولم أستمتع بسنوات النجاح".