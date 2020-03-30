تراجع أسعار النفط لأقل مستوى لها منذ 18 عاما.. تعرف على السبب

تراجعت أسعار النفط الخام القياسي اليوم الاثنين 30 مارس ونزل خام برنت إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002 مع تنامي المخاوف بشأن تآكل الطلب بسبب وباء كورونا وتهديد حرب الأسعار السعودية الروسية بإغراق السوق بإمدادات زائدة.









وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 5.8% أو 1.45 دولار إلى 23.48 دولار للبرميل، بعدما تراجعت في وقت سابق إلى 23.03 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002.









وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يصل إلى 19.92 دولار، مقتربة من أدنى مستوى في 18 عامًا والذي سجلته في وقت سابق من الشهر الجاري، ونزلت في أحدث معاملات بنسبة 3.8%، أو 0.82 دولار، إلى 20.69 للبرميل.







