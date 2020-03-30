AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع أسعار النفط لأقل مستوى لها منذ 18 عاما.. تعرف على السبب

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
تراجعت أسعار النفط الخام القياسي اليوم الاثنين 30 مارس ونزل خام برنت إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر  2002 مع تنامي المخاوف بشأن تآكل الطلب بسبب وباء كورونا وتهديد حرب الأسعار السعودية الروسية بإغراق السوق بإمدادات زائدة.


وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 5.8% أو 1.45 دولار إلى 23.48 دولار للبرميل، بعدما تراجعت في وقت سابق إلى 23.03 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002.


وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يصل إلى 19.92 دولار، مقتربة من أدنى مستوى في 18 عامًا والذي سجلته في وقت سابق من الشهر الجاري، ونزلت في أحدث معاملات بنسبة 3.8%، أو 0.82 دولار، إلى 20.69 للبرميل.


ومع التوقعات الحالية بتراجع الطلب العالمي 15 أو 20 مليون برميل يوميا، بانخفاض بنسبة 20% عن العام الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النفط يهبط بفعل مخاوف من تراجع الطلب على الوقود بسبب تفشي فيروس بالصين

أكثر من 1%.. فيروس كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار النفط اليوم

ارتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة 7 -2- 2020

%3 تراجعا في أسعار النفط لليوم الثالث مع تصاعد مخاوف الفيروس

النفط يسجل أكبر انخفاض يومي في أكثر من 11 عامًا

النفط يهوي 25% بفعل حرب الأسعار بين السعودية وروسيا

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم الاثنين 30-3-2020 .. فيديو

تراجع أسعار النفط لأقل مستوى لها منذ 18 عاما.. تعرف على السبب

طارق يحيى لـ الحضري: لعبت 4 مباريات فقط في الزمالك دخل فيك 7 أهداف

تسبب التسمم فورًا.. عادات في الطبخ يجب التوقف فورًا عن اتباعها

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها

شاهد.. لحظة نقل إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبملابس كاجوال.. هنا الزاهد تخطف الأنظار برفقة زوجها

طبيعة تلامس الروح .. ولاية الحمراء بـ سلطنة عمان الملاذ الآمن بعيدا عن ضجيج كورونا

بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور تكشف عن المطربة المصابة