إيناس عز الدين تخضع للعلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا

أكدت الفنانة إيناس عز الدين، نجمة برنامج "أراب أيدول"، أن درجة حراراتها في تزايد مستمر، بعدما أعلنت عن إصابتها بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.





و نشرت إيناس عز الدين، صورة أثناء تعليق المحاليل لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



