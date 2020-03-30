شاهد.. كيف هنأ محمد أنور علي ربيع بعيد ميلاد





ونشر محمد أنور، فيديو له مع علي ربيع من مسرحية "مسرح مصر" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلق محمد أنور: "كل سنه وانت طيب ياحبيب قلبي يادولي وعقبال مليون سنه".





وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى:





كل سنة وهو طيب -عقبال ١٠٠ سنة - احلى على في الدنيا





يذكر أن علي ربيع، قدم مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2019، وقد حقق نجاحا كبيرا جدًا.





وتدور أحداث مسلسل "فكرة بمليون جنيه" حول علاء الذي يقوم بعمل معادلة بدبلوم الصنايع لدخول كلية الهندسة، لكن الظروف تجعله يصل لفكرة تمنحه مليون جنيه، خاصة بعد التشجيع الذي وجده من صديقه المعيد بكلية آداب قسم علم النفس.





هنأ الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر، صديقه الفنان على ربيع بمناسبة عيد ميلاده.