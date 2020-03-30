سفارات مصر بالخارج تطالب العالقين بتسجيل بياناتهم على هذا الرابط

طالبت سفارات وقنصليات مصر بالخارج المواطنين العالقين في جميع أنحاء العالم بتسجيل بياناتهم على الرابط التالي هنا لتتمكن الدولة من توفير الوسيلة المناسبة لإعادتهم لأرض الوطن سالمين في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد وإغلاق معظم الدول لحدوها البرية والبحرية والجوية.
كما وجه وزير الخارجية سامح شكري، جميع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بالتواصل الفوري مع المواطنين العالقين خلال الساعات القليلة المقبلة لموافاة وزارة الخارجية بحصر فعلي لأعدادهم وحالاتهم، فضلًا عن تقديم الرعاية اللازمة لهم.
وقال بيان إن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، واستجابة لنداءات بعض المواطنين المصريين العالقين الذين تواجدوا في الخارج بصفة مؤقتة ولم يتمكنوا من العودة إلي البلاد قبل قرار تعليق الطيران.
كما وجه وزير الخارجية سامح شكري بسرعة إعداد تصور متكامل حول كيفية وآلية ترتيب عودتهم إلى مصر، بحيث يتم تنفيذه في إطار زمني محدد، وبما يتسق مع الإجراءات الخاصة بإحكام السيطرة على كافة منافذ الدولة، وعلي ضوء إرشادات منظمة الصحة العالمية.
ومرة أخرى تثبت الدولة المصرية بأنها لا تتخلى عن أبنائها في أي مكان، حتى لو أوقف كورونا خطوط الطيران وحاصر المدن ومنع دخول وخروج البشر عبر الحدود. وهذه المرة تعاملت الحكومة بحرفية ممثلة في وزارات الخارجية والصحة والهجرة والطيران مع ملف إعادة المصريين من الخارج سواء العالقين أو المعتمرين أو الطلاب عقب وقف الرحلات بسبب قرار إلغاء الطيران.
ونجحت القنصليات المصرية في العالم في إعادة أكثر من 800 معتمر وأكثر من 400 مصري من الصين كما سيرت مصر للطيران رحلات لإعادة المصريين من بريطانيا وأمريكا وحوالي 2000 مصري من السودان في رحلات برية. ورحلات استثنائية من تونس وسلطنة عمان وكذلك وزارة الهجرة لم تدخر وسعا في التواصل مع المواطنين المصريين في جميع أنحاء العالم حيث خصصت خطا ساخنا لتلقي طلبات المصريين الراغبين في العودة في أي مكان في العالم.