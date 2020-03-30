سفارات مصر بالخارج تطالب العالقين بتسجيل بياناتهم على هذا الرابط

كما وجه وزير الخارجية سامح شكري، جميع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بالتواصل الفوري مع المواطنين العالقين خلال الساعات القليلة المقبلة لموافاة وزارة الخارجية بحصر فعلي لأعدادهم وحالاتهم، فضلًا عن تقديم الرعاية اللازمة لهم.





وقال بيان إن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، واستجابة لنداءات بعض المواطنين المصريين العالقين الذين تواجدوا في الخارج بصفة مؤقتة ولم يتمكنوا من العودة إلي البلاد قبل قرار تعليق الطيران.



