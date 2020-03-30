23 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب خلال أسبوع

وعن أسعار الذهب

اليوم الاثنين 30-3-2020 في مصر، سجلت انخفاضا مقارنة بالأمس، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل سعر جرام

عيار 21 إلى

701

جنيه بعد أن كان

سعر جرام الذهب

عيار 21 :

706 جنيهات أمس ، و

674

الاثنين الماضي

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