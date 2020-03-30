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اقتصاد

23 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب خلال أسبوع

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:14 ص
سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
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آية الجارحي
شهدت اسعار الذهب في مصر موجة من التذبذبات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفعت أسعار الذهب  بنحو 23  جنيها خلال 7 أيام إلا أن أسعار الذهب تراجعت اليوم بنحو 5 جنيهات.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 نحو 701 مقارنة بـ 678 جنيها الاثنين الماضي بارتفاع في سعر الذهب بلغ نحو 23 جنيها،وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين قيمة 601 جنيه مقارنة بـ 580 جنيها مرتفعا بنحو 21 جنيها للجرام الواحد.

ووصلت اسعار الذهب في مصر لعيار 24 نحو 801 جنيه مقارنة بنحو 776 جنيها للجرام خلال الاثنين الماضي ليرتفع سعر الذهب عيار 24 بنحو 25 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 14 قيمة 467 جنيها للجرام مقارنة بـ 449 جنيها خلال بداية الأسبوع الماضي 

وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-3-2020 في مصر، سجلت انخفاضا مقارنة بالأمس، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 701 جنيه بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 : 706 جنيهات  أمس ، و 674 الاثنين الماضي، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.


سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 701 جنيه للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 799 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 701 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 601 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 467 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 24,916 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5,608 جنيهات

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 801,143 جنيها

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم



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