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فن

تامر حسني يدعم إيناس عز الدين بعد إصابتها بكورونا: مليون سلامة عليكي

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الفنان تامر حسني فيديو للفنانة ايناس عز الدين من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق تامر على الصورة قائلا "مليون سلامة عليكي يا ايناس ربنا يشفيكى ويحافظ عليكى وان شاء الله كل حاجة هتتحسن انت قوية ومؤمنة وكفاية قوتك وتوعيتك للناس فى عز تعبك "

واضاف تامر حسنى " ربنا يشفيكى وياريت نطمن عليكى كل شوية ويشفى كل مريض ويحافظ علينا وعلى دكاتنرتنا و ممرضينا وكل الناس اللى بتشتغل علشانا" 

أكدت الفنانة إيناس عز الدين، نجمة برنامج "أراب أيدول"، أن درجة حرارتها في تزايد مستمر، بعدما أعلنت عن إصابتها بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونشرت إيناس عز الدين، صورة أثناء تعليق المحاليل لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلقت على الصورة: "يدوب مسألة وقت وشكة دبوس و نوم متواصل وراحة في غرفة و ابعد و افصل شوية عن بعض النفوس من الناس السيئة و استمتع بمشاعر الخوف والتفاؤل والحب اللي حواليا من كل الناس دي واهو كله بيعدي..الحلو بيعدي و الوحش كمان بيعدي وياما دقت على الراس طبول..كام موقف عدى علينا وقولنا مش هنعدي منه و عدينا..وكام يوم مر علينا كنا فاكرينه نهاية الحياة وطلع يدوب البداية وكام ذكرى سيئة كنا فاكرين الدنيا هتقف عندها و اهي مشيت و دلوقتي بنفتكرها و بنضحك عليها..صدقوني كله بيعدي".

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