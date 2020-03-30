تامر حسني يدعم إيناس عز الدين بعد إصابتها بكورونا: مليون سلامة عليكي

وعلقت على الصورة: "يدوب مسألة وقت وشكة دبوس و نوم متواصل وراحة في غرفة و ابعد و افصل شوية عن بعض النفوس من الناس السيئة و استمتع بمشاعر الخوف والتفاؤل والحب اللي حواليا من كل الناس دي واهو كله بيعدي..

الحلو بيعدي و الوحش كمان بيعدي وياما دقت على الراس طبول..

كام موقف عدى علينا وقولنا مش هنعدي منه و عدينا..

وكام يوم مر علينا كنا فاكرينه نهاية الحياة وطلع يدوب البداية وكام ذكرى سيئة كنا فاكرين الدنيا هتقف عندها و اهي مشيت و دلوقتي بنفتكرها و بنضحك عليها..

صدقوني كله بيعدي".