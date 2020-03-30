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اقتصاد

ارتفاع مؤشرات السوق العام لـ بورصة الكويت بختام التعاملات

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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آية الجارحي
أغلقت بورصة الكويت جلسة اليوم ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 01ر1 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4759 نقطة بنسبة صعود بلغت 02ر0 % .
وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر99 مليون سهم تمت عبر 7849 صفقة بقيمة نقدية بلغت 7ر28 مليون دينار .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر26 نقطة ليبلغ مستوى 14ر4058 نقطة بنسبة هبوط بلغت 66ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 03ر32 مليون سهم تمت عبر 1717 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر3 مليون دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر14 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5116 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر67 مليون سهم تمت عبر 6132 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر24 مليون دينار .

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