عبر الإنترنت.. محاضرة عن آليات تسجيل وتوثيق المجموعات الأثرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تنظيم الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب سلسلة من المحاضرات بعنوان "آليات تسجيل وتوثيق المجموعات الأثرية" وذلك عبر شبكة الإنترنت.





وقالت راندا روفائيل مدير عام الإدارة، إن تلك المحاضرات سوف تلقيها مروة عبد الرازق مدير قسم التسجيل والتوثيق بالمتحف المصري بالتحرير، من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وستتضمن المحاضرات أعمال توثيق القطع الأثرية بالمتحف المصري والتي سوف تبث على شبكة الفيسبوك يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.