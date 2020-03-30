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اقتصاد

السعودية ترفع صادرات البترول إلى 10.6 مليون برميل يوميًا فى مايو

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:54 م
السعودية ترفع صادرات
السعودية ترفع صادرات البترول
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وكالات
صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن المملكة تعتزم زيادة صادراتها البترولية، بدءًا من شهر مايو المقبل، بنحو 600 ألف برميل يوميًا، ليرتفع مجمل الصادرات البترولية السعودية إلى 10.6 مليون برميل يوميًا.


وتأتي هذه الزيادة نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول، الذي كان يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت للعقود الآجلى اليوم، بمقدار 1.42 سنتًا أو بنسبة 5.70% إلى 23.51 دولارًا أمريكيًا، وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 0.91 بنسًا أو بنسبة 4.23% إلى 20.60 دولارًا أمريكيًا.
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