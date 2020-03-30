الأسعار عالميا.. تراجع كبير للبترول والبورصات.. والذهب يفاجيء الأسواق

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت للعقود الآجلى اليوم، بمقدار 1.42 سنتًا أو بنسبة 5.70% ليسجل23.51 دولار أمريكي، وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 0.91 بنسًا أو بنسبة 4.23% إلى 20.60 دولارًا أمريكيًا.
واستقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، عند 1620.10 دولار أمريكي، وفاجأ الذهب الجميع بعد أن زاد سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة اليوم بمقدار 29.35 بنسًا أو بنسبة 1.83% إلى 1634.80 دولار أمريكي.
فيما تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي الاثنين 30 مارس مع تزايد المخاوف المتعلقة بالضرر الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا وتمديد عدة دول عزلا شبه كلي لكبح انتشار المرض الذي يشبه الإنفلونزا، وهبط المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.8% وتصدرت أسهم الطاقة والصناعات والسفر والترفيه قائمة القطاعات المتراجعة.
ونزل القطاع المصرفي 2.5% مرة أخرى، لتتجاوز خسائره الشهرية 28%، وكان أوني كريديت وآي.إن.جي وإيه.بي.إن امرو ضمن أول مجموعة من البنوك تمتثل لمناشدة البنك المركزي الأوروبي بتجميد توزيعات الأرباح في محاولة لتعزيز الائتمان، وفي مؤشر جديد على تأثر الشركات بالوباء، تراجع سهم مجموعة إيه.بي.بي السويسرية الهندسية 5.7% بعد إصدار تحذير يتعلق بالأرباح وقولها إن جميع أنشطتها ستعاني في الربع الأول.
كما تراجعت الأسهم اليابانية الاثنين 30 مارس إثر تفاقم تفشي فيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع وفرض أو تشديد إجراءات العزل في المزيد من الدول مما أثار مخاوف من أن طوكيو قد تبدأ أول عزل لها على الإطلاق، ونزل المؤشر Nikkei القياسي 1.6% إلى 19084.97 نقطة بعد تحقيق مكاسب 3.9% يوم الجمعة الماضي.
وتعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم السبت باتخاذ مجموعة من الخطوات التي لم يسبق لها مثيل، وقال إن البلاد على وشك إعلان حالة طوارئ وطنية مع تصاعد حالات العدوى، وهبط المؤشر Topix الأوسع نطاقا 1.6% إلى 1435.54 نقطة.