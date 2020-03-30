لأول مرة .. مقبرة عبد الحليم حافظ مغلقة في ذكراه بسبب كورونا.. شاهد





ولكن هذا العام مدفن العندليب عبد الحليم حافظ خالى من جمهوره وذلك بسبب الظروف المحيطة و التى اصابت العالم ككل وذلك بعد انتشار فيروس كورونا.





ورصدت عدسة "صدى البلد" الأجواء المحيطة بالمدفن في الذكرى 43 للفنان الراحل، حيث حرصت أسرته على وضع لافتة مكتوبا عليها "ممنوع التجمعات".





ويأتي هذا القرار في إطار الاجراءات الاحترازية و الوقائية التى تتخذها الدولة من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا.





وصرّح محمد شبانة، ابن شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، لـ "صدى البلد": "نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها مصر والعالم، أعتذر لكل محبي العندليب من استقبال الضيوف نظرا لانتشار الكورونا وحظر التجول وصعوبة التنقل".

فى نفس هذا اليوم من كل عام يحتفل عشاق الفنان العندليب عبد الحليم حافظ بذكرى رحيله سواء بالذهاب الى منزله لمشاهدة مقتنياته او قبره لقراءة الفاتحة له.