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منوعات

2020 بدون كذبة أبريل.. فيروس كورونا يقضي على عادة عمرها أكثر من 500 عاما

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:27 م
كذبة أبريل
كذبة أبريل
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أماني إبراهيم
في هذا الوقت الصعب الذي يعيشه البشر حول العالم، لا وقت للمزاح أو السخرية خاصة مع تزايد أعداد الوفيات يوما بعد يوم بسبب فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) الذي يقتل الآلاف في صمت، ونظرا لخطورة الوضع ألغى محرك البحث جوجل، الاحتفال بالعادة السنوية (كذبة أبريل) هذا العام.

ووفقا لموقع ذا فيرج التقني فإن الوضع أصبح خطيرا تماما، ومن غير المناسب الاحتفال بيوم كذبة أبريل في ظل الحزن الذي يكسو العالم، وكان قد أوضح رئيس التسويق لجوجل أن جوجل ستلغي الاحتفال هذا العالم احتراما لجميع الذين يقاتلون هذه الجائحة.


وبقرار إلغاء الاحتفال بهذه المناسبة، يبدو أن فيروس كورونا قد انتصر على كذبة أبريل، التي يرجع تاريخها لمئات الأعوام، لا يوجد دليل على باية الاحتفال بهذه العادة، ولكن يرجح البعض أن بدايتها ترجع إلى أوروبا في القرن السادس عشر، حين بدئت فرنسا الاحتفال بها بعد اعتماد التقويم المعدل الذي وضعه شارل التاسع عام 1564، وكان الاحتفال برأس السنة السنة يستمر على مدار 10 أيام بدءا من 21 مارس حتى 1 أبريل بتبادل الهدايا.


ثم تم تعديل التقويم ف ينهاية القرن السادس عشر، ليبدأ العام من 1 يناير بدلا من 1 أبريل، وظل الناس يتداولون نكات مضحكة على من يحتفل برأس السنة في الأول من أبريل، فأطلق عليه كذبة أبريل.

ولكن بعض الباحثين يؤكدون أن تاريخ الاحتفال بهذا اليوم يرجع إلى عصر القرون الوسطى، وآخرون يرجحون أنه يرجع إلى القرن التاسع عشر.
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