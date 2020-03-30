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اقتصاد

أداء قوي للعملة المحلية.. توقعات بانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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آية الجارحي
توقع كريم عادل الخبير الاقتصادي، أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري ارتفاعا مقابل العملات الأجنبية، وذلك في ظل الأداء القوي للعملة المحلية خلال العام الماضي. 


وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع حجم النقد الاجنبي سيعزز سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي.


وأوضح الخبير الاقتصادي،  أن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي جاء نتيجة زيادة موارد مصر خاصة من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات.


وقال :" هذا إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة الماضية، وإيرادات قناة السويس، واستثمارات الأجانب غير المباشرة في الأسواق المالية".
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