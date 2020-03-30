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محافظات

عميل واحد أمام الشباك.. الزحام على مكاتب البريد يجبر المسئولين البحث عن خطط بديلة

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:04 م
زحام امام مكاتب البريد
زحام امام مكاتب البريد في المنيا
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أيمن رياض

أصدر القائمون على البريد بالمنيا تعليمات بتواجد العملاء من المواطنين خارج مكاتب البريد وبقاء عميل واحد على شباك المعاملة مع الموظف كإجراء احترازى لمنع انتشار فيروس كورونا ولتقديم الخدمة بسهولة ويسر وخاصة لكبار السن.


ووجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا رئيس مدينة المنيا باتخاذ الإجراءات الاحترازية والسريعة لمواجهة فيروس كورونا فيما يتعلق بوجود ازدحام على ماكينات الصراف بالبنوك، حيث وفرت الوحدة المحلية مقاعد لاستراحة المواطنين.


وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتنظيم المواطنين المكدسين أمام ماكينات الصراف الآلي بمدينة المنيا ووفرت الوحدة المحلية كراسي في الشارع وتم تنظيمها على وجه السرعة لضمان راحة العملاء في انتظار دورهم حتى لا يحدث تكدس أمام الماكينات.


كما شهدت مراكز المنيا الشمالية والجنوبية عددا من المبادرات لتنظيم المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي منعا للتكدس والزحام ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وقامت أمانة حزب مستقبل وطن بالمنيا بإطلاق مبادرة تحت عنوان "مع بعض هانقدر" ضمن مسئولياته نحو المجتمع وحماية أصحاب المعاشات من التعرض لأية إصابات مرضية والحد من انتشار فيروس كورونا أو معاناتهم فى الحصول على المعاش والتزاحم على مكاتب البريد وذلك بتسهيل عمليات حصولهم على المعاش بسهولة ويسر فى اماكن مناسبة بأفنية المدارس ومراكز الشباب على مستوى المحافظة تبدأ من بعد غد الأربعاء الاول من أبريل 2020 .


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