اتحاد الكرة: موقف كهربا يشبه صراع الأهلي وعصام الحضري.. وعقوبات صارمة حال إدانته

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن كواليس أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، مع ناديه السابق الزمالك، وماذا ينتظر اللاعب حال إدانته.





وكان "كهربا"، قرر فسخ التعاقد مع الزمالك من جانب واحد، لينتقل إلى فريق أفيس البرتغالي، ثم تعاقد مع الأهلي في انتقالات يناير الأخيرة.





وقال "العطار"، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون تايم سبورت"، "ملف أزمة كهربا ليس في يد اتحاد الكرة الآن، هو أصبح لدي الاتحاد الدولي فيفا للحكم فيه".





وأضاف "فيفا يعطي الحق لأي لاعب أنه يقوم بفسخ عقده مع ناديه لسبب رياضي عادل".





وتابع "كهربا أوضح أن لديه مشكلة مع نادي الزمالك، وقرر فسخ التعاقد من جانب واحد، وكان مبرره عدم توثيق العقد الجديد لفترة طويلة، وأنه ليس به تاريخ".





وأوضح العطار "إجراءات الزمالك مع اتحاد الكرة في توثيق عقد اللاعب، سليمة".





وواصل: "موقف كهربا، يشبه عصام الحضري حارس الأهلي السابق، عندما رحل إلى سيون السويسري ثم عاد ولعب في الدوري المصري مرة أخرى".





وأكمل "اتحاد الكرة رفض أن يرسل البطاقة الدولية لكهربا لناديه البرتغالي، ولعب ببطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولي هناك".





وأردف: "الأهلي تعاقد مع كهربا ببطاقة من الاتحاد الدولي فيفا".





وأتم: "الزمالك عليه أن ينتظر قرار فيفا، إذا ثبتت إدانة كهربا وأن أسبابه غير صحيحة، سيكون هناك عقوبة بالإيقاف وغرامة مالية".