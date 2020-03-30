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أخبار العالم

الخطر قائم.. الأردن يعلن حالة وفاة رابعة بـ كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:33 م
الخطر قائم.. الأردن
الخطر قائم.. الأردن يعلن حالة وفاة رابعة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أكد وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المملكة يعكس خطورة الوباء، وصعوبة التعامل معه.

ودعا العضايلة، خلال مؤتمر صحفي، إلى "ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الحكومة والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنيّة"، لافتا إلى ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في المملكة إلى أربع وفيات.

وأوضح أن "تسجيل حالات وفاة بالمرض متوقع وطبيعي خصوصا أن غالبية دول العالم التي أصابها كورونا شهدت حالات وفاة".

ولفت العضايلة، إلى أن انخفاض عدد الحالات المصابة بالفيروس خلال اليومين الماضيين، موضحا أن هذا "لا يعني انحسار الوباء، بل ما زال الخطر قائما".

وشدد على أن الأيام المقبلة حاسمة جدا في حصر انتشار الوباء والقضاء عليه، مجددا التأكيد على أن "هذا الأمر يعتمد على وعي المواطنين والتزامهم بتعليمات الوقاية والسلامة العامة وحظر التجوال، ومدى إدراكهم لخطورة هذا الفيروس".

وأكد أن الأشخاص الذين تم إخراجهم من الحجر الصحي، سيخضعون لحجر صحي منزلي لمدّة أسبوعين، كإجراء احترازي، حفاظا على صحتهم وسلامة المقربين منهم.
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