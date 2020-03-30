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رياضة

رونالدينيو يظهر مهاراته في الكرة الطائرة بـ سجن باراجواي.. شاهد

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:11 م
رونالدينيو في سجن
رونالدينيو في سجن باراجواي
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إسراء أشرف
استغل رونالدينيو أسطورة كرة القدم البرازيلية فترة تواجده في السجن بـ باراجواي، بتهمة تزوير جواز سفر، للقيام ببعض الأنشطة.


وظهر رونالدينيو في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يلعب الكرة الطائرة مع النزلاء، لاستغلال وقت فراغه.


ويسمح السجن لـ رونالدينيو في باراجواي، بممارسة الرياضات الأخرى مثل لعب كرة القدم الخماسية، والطائرة، أو المشي حول الملعب، لكن تم منعه من الزيارات، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.


كانت الشرطة في باراجواي، ألقت القبض على رونالدينيو وشقيقه روبرتو، في الأسبوع الاول من مارس الجاري، بتهمة دخول البلاد بجواز سفر مزيف.
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