نقيب أطباء بورسعيد يكشف أعراض إصابة اللواح بكورونا قبل وفاته

نعى الدكتور مصطفى السعيد نقيب أطباء بورسعيد، الدكتور أحمد اللواح الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





وقال مصطفى السعيد في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الدكتور أحمد اللواح كان يلقى الكثير من الحب في بورسعيد بأكملها.





وأضاف مصطفى السعيد:" كان يمارس عمله في المعمل داخل مستشفى العزل، واكتشف أنه أجرى تحليلا لمريض مصاب بفيروس كورونا منذ حوالي 10 أيام".





وتابع مصطفى السعيد:" الدكتور أحمد اللواح عزل نفسه في المنزل على الفور بعدما علم بإيجابية الحالة التي أجرى لها التحليل".





وأكمل مصطفى السعيد:" ظهرت عليه أعراض ارتفاع في درجات الحرارة وضيق التنفس والسعال بشدة، وتم إجراء التحليل له وتوجه إلى المستشفى، وتم توفير جهاز التنفس الصناعي له على الفور ولكنه فارق الحياة".



