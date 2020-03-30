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نقيب أطباء بورسعيد يكشف أعراض إصابة اللواح بكورونا قبل وفاته

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:06 م
الدكتور أحمد اللواح
الدكتور أحمد اللواح
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هاني حسين
نعى الدكتور مصطفى السعيد نقيب أطباء بورسعيد، الدكتور أحمد اللواح الذي وافته المنية متأثرا  بإصابته بفيروس كورونا.

وقال مصطفى السعيد  في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن  الدكتور أحمد اللواح كان يلقى الكثير من الحب في بورسعيد بأكملها.

وأضاف مصطفى السعيد:"  كان يمارس عمله في المعمل داخل مستشفى العزل، واكتشف أنه أجرى تحليلا لمريض مصاب بفيروس كورونا منذ حوالي 10 أيام".

وتابع مصطفى السعيد:" الدكتور أحمد اللواح عزل نفسه في المنزل على الفور  بعدما علم بإيجابية الحالة التي أجرى لها التحليل".

وأكمل مصطفى السعيد:"  ظهرت عليه أعراض ارتفاع في درجات الحرارة وضيق التنفس والسعال بشدة، وتم إجراء التحليل له وتوجه إلىالمستشفى، وتم توفير جهاز التنفس الصناعي له على الفور ولكنه فارق الحياة".

وطالبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة أمس الأحد، حماية الفريق الطبى حائط الصد الأول فى مواجهة وباء كورونا، بعمل فحص لأعضاء الفريق الطبى المخالط لحالات إيجابية دون انتظار ظهور أعراض.


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