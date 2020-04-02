تدريب ١٠٠ من أعضاء التمريض بمستشفى جامعة المنصورة على علاج كورونا







تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات و المراكز الطبية



فيما تم خلال الاسبوع الاول تدريب ١٠٠ من أعضاء هيئة التمريض الغير عاملين فى وحدات العنايه المركزه لدعم جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع حالات أكثر تطورا لما نحن فيه الأن .



شمل التدريب الإجراءات من بداية دخول المريض وحسب تصنيف حالته حتى استقرار التعامل معه والحكم على الحالة بعد ذلك و متابعة المرضى من خلال المونيتورز و إعطاء الأكسجين و الرعايه على أجهزة التنفس الصناعي بالإضافة الى إجراءات التحكم فى العدوى و ارتداء الواقيات المناسبة و ثقافة التعامل معها و ترشيد الاستهلاك طبقا لمعايير و بروتوكولات وزارة الصحه و منظمة الصحه العالمية و سيتوالى التدريب الأسبوع القادم بتدريب يوميا لمجموعه من المراكز الطبيه المتخصصة بالجامعة.