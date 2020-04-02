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تعليم

تدريب ١٠٠ من أعضاء التمريض بمستشفى جامعة المنصورة على علاج كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:38 م
أعضاء هيئةالتمريض
أعضاء هيئةالتمريض بمستشفى جامعة المنصورة الجامعى
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همت الحسينى
اختتم اليوم الخميس  الأسبوع الأول من خطة تدريب هيئة التمريض بمستشفيات جامعة المنصورة فى معامل المهارات الإكلينيكيه بكلية التمريض بالجامعة فى إطار خطة الجامعة لتدريب طواقم مدربة على التعامل الأمثل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى حالة تزايد الأعداد المصابة 


تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات و المراكز الطبية 

فيما تم خلال الاسبوع الاول تدريب ١٠٠ من أعضاء هيئة التمريض الغير عاملين فى وحدات العنايه المركزه لدعم جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع حالات أكثر تطورا لما نحن فيه الأن .

شمل التدريب الإجراءات من بداية دخول المريض وحسب تصنيف حالته حتى استقرار التعامل معه والحكم على الحالة بعد ذلك و متابعة المرضى من خلال المونيتورز و إعطاء الأكسجين و الرعايه على أجهزة التنفس الصناعي بالإضافة الى إجراءات التحكم فى العدوى و ارتداء الواقيات المناسبة و ثقافة التعامل معها و ترشيد الاستهلاك طبقا لمعايير و بروتوكولات وزارة الصحه و منظمة الصحه العالمية و سيتوالى التدريب الأسبوع القادم بتدريب يوميا لمجموعه من المراكز الطبيه المتخصصة بالجامعة.
تدريب ١٠٠ من أعضاء التمريض بمستشفى جامعة المنصورة على علاج كورونا
تدريب ١٠٠ من أعضاء التمريض بمستشفى جامعة المنصورة على علاج كورونا
تدريب ١٠٠ من أعضاء التمريض بمستشفى جامعة المنصورة على علاج كورونا
تدريب ١٠٠ من أعضاء التمريض بمستشفى جامعة المنصورة على علاج كورونا
تدريب ١٠٠ من أعضاء التمريض بمستشفى جامعة المنصورة على علاج كورونا
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