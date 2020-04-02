دي بروين يطالب بإلغاء الدوري الإنجليزي.. لهذا السبب

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والذعر حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وإصابته العديد من أفراد المنظومة الرياضية، وتسببه في توقف النشاط الكروي.





وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن تأجيل منافسات البريميرليج إلى الرابع من أبريل، قبل أن يمتد التأجيل إلى الـ30 من أبريل، بسبب تفشي كورونا في البلاد.





وتحدث البلجيكي كيفن دي بروين، نجم نادي مانشستر سيتي، بشأن رأيه في إلغاء الموسم، في تصريحات لصحيفة HLN البلجيكية.





وأوضح صانع ألعاب السيتي، رأيه، بقوله: "ليس لدي أي فكرة متى سنلعب مجددًا، لم نلعب منذ 6 أسابيع".





وتابع: "عادة سنحتاج إلى فترة إعداد تصل إلى 4 أسابيع، وسيتعرض الجميع للإصابة فقط بعد عدد قليل من المباريات".





وأضاف: "أعرف أن هناك الكثير من الأموال التي سنخسرها، لكن أعتقد أن استئناف المسابقة في وقت متأخر، سيؤثر بقوة على الموسم المقبل".





يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.