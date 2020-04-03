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هبة ماهر: سنتجاوز أزمة كورونا بالوعي والالتزام بإجراءات الحكومة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:10 ص
هبة ماهر
هبة ماهر
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البهي عمرو

قالت الإعلامية هبة ماهر، إن فيروس كورونا يهدد جميع دول العالم، وليس مصر فقط،وإن هذه "الغمة" التى نمر بها سنتجاوزها ولكن بالتعاون والوعي.

وأضافت الإعلامية هبة ماهر خلال تقديمها برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة " دي إم سي" أن العالم بالكامل يواجه فيروس كورونا، ،مناشدة جميع المواطنين الالتزام بتنفيذ تعليمات الحكومة المصرية، والبقاء فى المنازل وعدم النزول إلا  فى الأمور الضرورية.

وتابعت هبة ماهر: "الحكومة تتخذ إجراءات على قدر الوضع الذى نواجهه، وفرض حظر التجوال من السابعة مساء إلى السادسة لمنع يأتي بهدف منع الاختلاط".

وأوضحت الإعلامية هبة ماهر أن الحكومة اتخذت قرارات خاصة بالتعليم والدكتور طارق شوقى أعلن عنها وذلك للحد من انتشار الفيروس الذى يهدد المصريين و العالم.

وأشارت الإعلامية هبة ماهرإلى أن أى شخص يصاب بنزلة برد عادية عليه أن يلتزم البيت وألا يخرج، وأيضًا الشخص العادى عليه أن يلتزم البيت ولا يخرج إلا فى الضرورة.

ولفتت الإعلامية هبة ماهر إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يقوم بعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة تداعيات فيروس كورونا.


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