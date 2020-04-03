بعد إصابة محمد هنيدى.. تناول هذه الأطعمة يعالج ميكروب المعدة

اعتقد البعض ان الفنان محمد هنيدي ترك منزله في مرحلة الحجر الصحي وذهب الي الشاطئ بعدما نشر صورة علي البحر وكتب عليها ":شفت البحر قولت اخد معاه صورة للذكري..اشوفك قريب ياحبيبي".





ولكن هنيدي خرج واوضح للجمهور انه ملتزم بالحجر الصحي وجالس في البيت وخاصة انه مصاب بميكروب في المعدة،لافتا الي ان الصورة كانت منذ قرابة شهر.





وفى هذا السياق، كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الأطعمة التى تساعد فى علاج ميكروب المعدة، والتى كان أبرزها ...





-الثوم

من الأطعمة المطهره والقاتله للبكتيريا كما أنه طارد للديدان يعقم كل اجزاء الجسم جرثومه المعده وطريقه استعماله فص اوفصين حسب الحاله في وسط الاكل ثلاث مرات.

-العسل الأبيض

يمكنك تناول اربع مرات يوميا على الريق وعند النوم وقبل كل وجبه وهومقوي للمناعه وهام جدا لعلاج ميكروب المعدة.

-الزبادي مع الثوم

يقضي هذا الخليط على الجرثومه ويكافح الالتهابات ومقوي للمناعه ايضا.

-الخيار

قاتل للبكتريا علاج للحموضه خافض للضغط ويستخدم عصير.

- الموز

طارد للبكتيريا والديدان

-التمر

من الأطعمة الصحية التى تطرد جميع السموم والجراثيم

-الحبه السوداء

هامه جدا لعلاج بكتريا المعدة و يمكنك إضافة الزعتر والبابونج والكركم والشبث والرمان والقرفه والشعير والهيل والقرنفل والشمر يانسون الشوفان، فكل هذه الأعشاب تساعد فى الشفاء.



