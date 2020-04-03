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أخبار العالم

إصابة 57 ألف إسرائيلي بـ كورونا.. مدينة اليهود المتشددين تتحول لبؤرة تفشي الفيروس القاتل

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:10 ص
إصابة 57 ألف إسرائيلي
إصابة 57 ألف إسرائيلي بـ كورونا.. مدينة اليهود المتشدددين
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سمر صالح
تناولت الصحف العبرية صباح اليوم الجمعة، تقديرات إصابة 75 ألف إسرائيلي بفيروس كورونا المستجد فى مدينة "بني براك" التي يسيطر عليها الحريديم "اليهود المتشددين".

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن تقديرات طبية إسرائيلية، تشير الى وجود حوالي 75 ألف مريض بالكورونا في مدينة "بني براك" الحريدية. 

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مدير عام "صندوق المرضى" (كوبات حوليم) البرفسور ران ساعر قوله: "تشير التقديرات الى إصابة حوالي 38% من سكان المدينة بالفيروس".

صادقت الحكومة الإسرائيلية، على تعليمات طوارئ جديدة، والإعلان عن مدينة "بني براك" الحريدية، كمنطقة مغلقة، للحد من تفشي فيروس الكورونا بعد ظهور 900 إصابة بتلك المدينة أمس.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، حظر التجول الكامل، مدينة "بني براك" الحريدية، التي تعتبر من البؤر الرئيسية، التي ينتشر فيها فيروس الكورونا بالبلاد.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية، نشرت منذ ساعات الصباح، 60 حاجزا داخل المدينة، وقامت بنشر 1000 عنصر من الشرطة، لتطبيق حظر التجول بالمدينة. 

وبحسب القناة، لن تسمح الشرطة للسكان بمغادرة المدينة، باستثناء حالات معينة، وبإمكان مزودي المواد الغذائية وأفراد الشرطة وطواقم طبية الدخول إلى المدينة وفقا للحاجة.

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