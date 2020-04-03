قرار عاجل من الكاف بشأن مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن مصير البطولات الأفريقية وخاصة مباراتي الزمالك والرجاء والأهلي والوداد المغربي.





وذكرت صحيفة "LE360" المغربية، تصريحا لأحمد أحمد نقلا عن صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن فيما ما يتعلق بنهائيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين، من المبكر تحديد موعد إقامة البطولة، سواء في 2020 أو 2021 الشيء الوحيد الذي يبدو واضحا هو أن البطولة لن تقام فى الكاميرون في يونيو ويوليو، بسبب الظروف الجوية.





وبسؤاله عن مصير مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية، قال إن من الواضح أن هذا جزء من الافتراضات، ومن المقرر أن يقام نصف النهائي في أوائل مايو، وسنتكيف حسب الوضع الصحي، وإذا كان يجب تغيير الأجندة الخاصة بالمباريات سنقوم بذلك.





وشدد أحمد أحمد علي أن رفضه التام لإلغاء بطولاته ومسابقاته الإفريقية على مستوى الأندية والمنتخبات، خاصة أنه لا يوجد ما يستدعي ذلك، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، ورؤيتها للأحوال الصحية في القارة الإفريقية.



