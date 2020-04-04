سامسونج تدرج Galaxy Tab S6 Lite للبيع بهذا السعر.. صور

أطلقت شركة سامسونج Samsung، حاسوبها اللوحي الجديد Galaxy Tab S6 Lite، والذي كشفت عنه العديد من التسريبات سابقا، والآن تم تأكيد مواصفاته مرة أخرى من بعد إدراجه على متجر B&H الأمريكي.





سامسونج اللوحي Tab S6 Lite، بشاشة بقياس 10.4 بوصة وبسعر 349.99 دولار أمريكي لإصدار الواي فاي Wi-Fi فقط. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" المتخصص في مجال التقنية، سيتوفر حاسوباللوحي Tab S6 Lite، بشاشة بقياس 10.4 بوصة وبسعر 349.99 دولار أمريكي لإصدار الواي فاي Wi-Fi فقط.









وتختلف مواصفات Galaxy Tab S6 Lite التى قدمها متج B&H، عما تم تسريبه خلال الفترة الماضية، حيث كانت التسريبات تتحدث عن جهاز لوحي بقياس 10.1 بوصة بدلا من 10.4 بوصة، وبدقة 2000×1200 بكسل بدلا من 2000×1000 بكسل.









ويحتوي Galaxy Tab S6 Lite، على معالج ثماني النواة من نوع Exynos 9610، وذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.





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