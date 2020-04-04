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تكنولوجيا

سامسونج تدرج Galaxy Tab S6 Lite للبيع بهذا السعر.. صور

السبت 04/أبريل/2020 - 02:03 ص
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab S6 Lite
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة سامسونج Samsung، حاسوبها اللوحي الجديد Galaxy Tab S6 Lite، والذي كشفت عنه العديد من التسريبات سابقا، والآن تم تأكيد مواصفاته مرة أخرى من بعد إدراجه على متجر B&H الأمريكي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" المتخصص في مجال التقنية، سيتوفر حاسوب سامسونج اللوحي Tab S6 Lite، بشاشة بقياس 10.4 بوصة وبسعر 349.99 دولار أمريكي لإصدار الواي فاي Wi-Fi فقط.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite goes on sale, US price revealed

وتختلف مواصفات Galaxy Tab S6 Lite التى قدمها متج  B&H، عما تم تسريبه خلال الفترة الماضية، حيث كانت التسريبات تتحدث عن جهاز لوحي بقياس 10.1 بوصة بدلا من 10.4 بوصة، وبدقة 2000×1200 بكسل بدلا من 2000×1000 بكسل.

Samsung Galaxy Tab S6 LiteSamsung Galaxy Tab S6 Lite

ويحتوي Galaxy Tab S6 Lite، على معالج ثماني النواة من نوع Exynos 9610، وذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

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الجدير بالذكر أن شركة سامسونج كشفت في شهر مارس المنصرم، عن حاسوب لوحي ينافس آيباد، يسمي Galaxy Tab A 8، بمعالج ثماني النواة، وبطارية 5000 مللي أمبير مع هيكل نحيف وصغير الحجم، بشاشة قياس 8.4 بوصة، وبأرخص سعر في السوق الأمريكي 279 دولار .
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