الأطباء يتلقون كمامات منتهية الصلاحية من الحكومة في بريطانيا

تلقى أطباء المستشفى الوطني البريطاني أقنعة طبية تبين أنها "منتهية الصلاحية" منذ عام 2012، وهو ما أصابهم بالذعر وعبروا عن خوفهم من استخدام تلك الأقنعة القديمة في علاج مرضى كورونا





أصابت الصدمة المسعفون في المستشفى الوطني عندما قاموا بإزالة ملصق تاريخ الإنتاج والانتهاء من على صناديق الكمامات الطبية ليجدوا أسفلها أكثر من ملصق بتواريخ قديمة أرسلت من احتياطي الحكومة المركزية.





قام الفريق الطبي بسحب أول ملصق بتاريخ انتهاء مايو 2019 ليجدوا أسفله ملصق بتاريخ انتهاء في 2016 أوالصدمة كانت آخر ملصق بتاريخ 2012، أي أن صلاحيتها انتهت قبل 7 سنوات.

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وقد زعم أحد الموظفين الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه وفقًا لصحيفة مترو أن الشركات المصنعة أخبرتهم في السابق أن أقنعة FFP3 - الحيوية لحماية الأطباء والفرق الطبية ضد كورونا Covid-19 يصل عمرها إلى 5 سنوات فقط لا أكثر، أي أن تلك جريمة أخرى.





يواجه الفريق الطبي الآن "معضلة أخلاقية" حول المخاطرة بصحتهم من خلال علاج المرضى بالمعدات القديمة، التي وصلت من احتياطيات الحكومة المركزية يوم الخميس.





وقال متحدث باسم المستشفى أن صناديق أقنعة الوجه التي تحمل ملصقات منتهية الصلاحية قد تم إرسالها ضمن الصناديق الاستئمانية في جميع أنحاء البلاد، لكنه أصر على أن المعدات قد تم اختبارها بقوة.



