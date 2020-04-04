AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أطلقوا عليهما اسم الفيروس.. شاهد أول صورة للتوأمين "كوفيد" و"كورونا"

السبت 04/أبريل/2020 - 02:03 ص
كوفيد وكورونا
كوفيد وكورونا
Advertisements
عزة عاطف
لتذكيرهما بحجم الصعاب التي شقوها وخروجهما إلى الدنيا رغم أنفها فقد ولدا أثناء حظر التجوال وسط تفشي الفيروس التاجي القاتل، لذا أطلق والدا توأمين في الهند اسمي "كوفيد" و"كورونا" على طفليهما.

واليوم تظهر أول صورة تجمع التوأمين الصبي «كوفيد» والفتاة «كورونا» إذ بدا كالملائكة أثناء نومهما، ولا يشبهان أبدًا ذلك الفيروس المميت الذي اجتاح العالم وبدأ في حصد أرواح سكانه.
اقرأ المزيد:

يقول والدا التوأمين بأنهما قد يغيران رأيهما فيما بعد ويعيدان تسمية الأطفال، حيث أكدت الأم بريتي فيرما لـ PTI: "لقد تمت الولادة بعد مواجهة العديد من الصعوبات، لذا أردت أنا وزوجي جعل هذا اليوم لا ينتسى". 

وأضافت: "في الواقع إن الفيروس خطير ويهدد الحياة ولكن انتشاره جعل الناس يركزون على الحذر والنظافة الشخصية والعامة بل وغرس عادات جيدة أخرى، ففكرنا بهذه الأسماء، خاصة عندما بدأ موظفو المستشفى أيضًا بنداء الطفلين باسم كوفيد وكورونا، قررنا أخيرًا تسميتهم باسم الوباء.

جاءها المخاض في وقت متأخر من الليل يوم 26 مارس الماضي، تقول فيرما بأن زوجها طلب سيارة إسعاف من خلال خدمة خاصة أطلقت للنساء الحوامل، لكن الشرطة أوقفت السيارة عدة مرات في الطريق حيث لا يُسمح للسيارات والشاحنات الصغيرة على الطريق بالمرور بسبب حظر التجوال.

كما لم يستطع الأهل والأحباب الوصول إلى المستشفى للتواجد إلى جانب الزوجين وتم إيقافهم من قبل الشرطة على الطرق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذعر كورونا.. دول عربية وأجنبية تلجأ إلى حظر التجوال لمحاربة الفيروس

كورونا يثير الذعر في العالم.. دول عربية وأجنبية تحارب الفيروس بحظر التجوال.. أخرى تدرس القرار وتراه الحل الأمثل.. وغرامات على من يخالف التعليمات

تونس تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بعد المطالبة بحظر التجوال بسبب كورونا.. هل يتطلب القرار موافقة البرلمان؟

بأمر كورونا.. بنوك الأردن تغلق أبوابها وتبدأ عطلة رسمية

فرض حظر التجوال في أبرز منتجعات فرنسا بسبب كورونا

ترشيحاتنا

بعد رفعه الأذان في إسبانيا.. محمد حديد ملياردير أمريكي تفوق على ترامب في السمسرة

تعثر انضمام احمد فتحي لـ بيراميدز.. اعرف التفاصيل

أخطر من كورونا.. كيف توفيت أول سيدة بمستشفى العزل في مطروح

بفستان أسود وشعر موف.. ابنة طلعت زكريا تثير الجدل بإطلالة جريئة

أول رد من محافظ الإسكندرية على كارثة تجمعات المواطنين بـ الكورنيش..فيديو

الاستئناف: تأجيل الجلسات بالمحكمة لـ 16 أبريل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلقوا عليهما اسم الفيروس.. شاهد أول صورة للتوأمين "كوفيد" و"كورونا"

الأطباء يتلقون كمامات منتهية الصلاحية من الحكومة في بريطانيا

بفستان أسود.. رشا مهدى خلال الحظر