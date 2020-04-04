أطلقوا عليهما اسم الفيروس.. شاهد أول صورة للتوأمين "كوفيد" و"كورونا"

لتذكيرهما بحجم الصعاب التي شقوها وخروجهما إلى الدنيا رغم أنفها فقد ولدا أثناء حظر التجوال وسط تفشي الفيروس التاجي القاتل، لذا أطلق والدا توأمين في الهند اسمي "كوفيد" و" كورونا " على طفليهما.





واليوم تظهر أول صورة تجمع التوأمين الصبي «كوفيد» والفتاة « كورونا » إذ بدا كالملائكة أثناء نومهما، ولا يشبهان أبدًا ذلك الفيروس المميت الذي اجتاح العالم وبدأ في حصد أرواح سكانه.

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يقول والدا التوأمين بأنهما قد يغيران رأيهما فيما بعد ويعيدان تسمية الأطفال، حيث أكدت الأم بريتي فيرما لـ PTI: "لقد تمت الولادة بعد مواجهة العديد من الصعوبات، لذا أردت أنا وزوجي جعل هذا اليوم لا ينتسى".





وأضافت: "في الواقع إن الفيروس خطير ويهدد الحياة ولكن انتشاره جعل الناس يركزون على الحذر والنظافة الشخصية والعامة بل وغرس عادات جيدة أخرى، ففكرنا بهذه الأسماء، خاصة عندما بدأ موظفو المستشفى أيضًا بنداء الطفلين باسم كوفيد وكورونا، قررنا أخيرًا تسميتهم باسم الوباء.





جاءها المخاض في وقت متأخر من الليل يوم 26 مارس الماضي، تقول فيرما بأن زوجها طلب سيارة إسعاف من خلال خدمة خاصة أطلقت للنساء الحوامل، لكن الشرطة أوقفت السيارة عدة مرات في الطريق حيث لا يُسمح للسيارات والشاحنات الصغيرة على الطريق بالمرور بسبب حظر التجوال.





كما لم يستطع الأهل والأحباب الوصول إلى المستشفى للتواجد إلى جانب الزوجين وتم إيقافهم من قبل الشرطة على الطرق.



