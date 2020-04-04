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أخبار البلد

بالفيديو.. شوارع القاهرة خالية تمامًا أثناء فترة الحظر

السبت 04/أبريل/2020 - 02:35 ص
صدى البلد
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محمد هاني
شهدت عدد من شوارع وسط البلد بمحافظة القاهرة فراغا تاما من المواطنين بعد التزامهم بقرارات مجلس الوزراء بعدم النزول الشوارع؛ تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

ورصدت عدسة "صدى البلد" خلو الشوارع والميادين الرئيسية بوسط البلد من المواطنين والتي كانت تكتظ بهم قبل ظهور فيروس كورونا المستجد بمصر.

وأقر مجلس الوزراء بعض القرارات الهامة التي تحد من انتشار فيروس كورونا؛ بتطبيق قرار حظر التجول بشوارع مصر من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق جميع المحلات التجارية على أن يستثنى من القرار الصيدليات ومحلات البقالة.

كما سيتم توقيع عقوبة مالية فورية على المخالفين للقرار بالحبس او الغرامة 4 آلاف جنيه وتصل للحبس، ويتم تطبيقها من قبل قوات الشرطة المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان منذ ساعات قليلة، عن تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا، أمس الجمعة، ليرتفع عدد المصابين إلى 985 حالة,  كما بلغ إجمالي حالات الشفاء 216 حتى الآن.
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