بعد ظهور 17 حالة كورونا في معهد الأورام.. فحوصات لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضى

أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن المرضى المحجوزين بـ معهد الاورام يتلقون كافة الرعاية الطبية.





وقال "علم الدين"، في بيان، إن الأقسام الداخلية والعمليات تعمل بكفاءة عالية وفقًا لخطة العمل دون أي مشكلات، وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.





جامعة القاهرة تكشف أماكن عزل الأطباء والممرضين المصابين بكورونا بمعهد الأورام





جامعة القاهرة: لدينا رصيد إستراتيجي من المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا





وأضاف المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، قررت جامعة القاهرة تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوي والجودة بالمعهد، لتولي إدارة الملف خلال المرحلة المقبلة في ضوء المتابعة مع اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لمراجعة كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها في مجالات مكافحة العدوي وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضي.













وكانت جامعة القاهرة، قررت فتح تحقيق عن إصابة ١٧ شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع علي كافة التفاصيل حول الأزمة.





الجدير بالذكر أن جامعة القاهرة أعلنت اكتشاف عدة حالات إصابة بفيروس كورونا بين الممرضين والأطباء بالمعهد القومى للأورام، بلغ عددها 15 حالة تم نقلها إلى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ، وتم أخذ عينات من المخالطين لهم بالمعهد لتحليلها.

وقررت الجامعة اقتصار العيادات الخارجية بالمعهد القومي للأورام على الحالات العاجلة والطارئة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إدارة المعهد ما يلزم على الفور لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن.





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن عن تجهيز مستشفى على أعلى مستوى لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين في حالة إصابة أي منهم - لا قدر الله - بفيروس كورونا المستجد، ودعم مستشفيات وزارة الصحة بطواقم طبية متخصصة، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.