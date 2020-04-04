ميلان يرفض الاستسلام في صفقة راكيتيتش

جدد نادي إيه سي ميلان الإيطالي اهتمامه بشأن الحصول على خدمات إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي ميلان جدد اهتمامه، بشأن ضم راكيتيتش من برشلونة، خلال الصيف المقبل، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق.





وأضافت الصحيفة، أن نادي ميلان سيواجه منافسة قوية من قبل إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، على ضم راكيتيتش.





ويعاني راكيتيتش من الابتعاد عن التشكيلة الأساسي لفريق برشلونة، خلال الموسم الحالي.





يذكر أن الأنشطة الرياضية في قارة أوروبا والعالم متوقفة حاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".