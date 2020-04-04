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أخبار العالم

أعلى عدد في يوم واحد.. قفزة في حصيلة المصابين وقتلى فيروس كورونا بالهند

السبت 04/أبريل/2020 - 10:21 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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شهدت الهند زيادة قياسية في عدد المصابين بالفيروس التاجي اليوم، السبت، حيث تم الإبلاغ عن ما يقرب من 600 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وكان هذا هو أعلى عدد في يوم واحد منذ تفشي الفيروس التاجي في البلاد، وارتفع العدد الإجمالي لمرضى COVID-19 في الهند إلى 2902، وسجلت دلهي وتاميل نادو وأندرا براديش قفزة كبيرة في عدد من الحالات هذا الأسبوع. 

وارتفع عدد القتلى في جميع المدن الهندية إلى 68 تم تسجيل ما لا يقل عن 12 حالة وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، في الهند، كان هناك 2650 مريضًا نشطًا بفيروس التاجي في البلاد، وتم شفاء ما يصل إلى 183 شخصا من المرض الفتاك.

وظلت ولاية ماهاراشترا الدولة الأكثر تضررا في البلاد مع 423 حالة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي. وكانت نتيجة اختبار (كوفيد 19) في ماهاراشترا يوم الجمعة إيجابية 88 شخصا.

 وأكدت مومباي، العاصمة المالية للهند، حتى الآن أكثر من 200 حالة من COVID-19. بلغ عدد القتلى في الولاية 19 ، وهي أعلى نسبة في البلاد.


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