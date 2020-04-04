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حوادث

7 أطنان أقمشة و32 كيلو أستك.. الأمن يضبط مصنع مستلزمات طبية مغشوشة بالجيزة

السبت 04/أبريل/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات أمنية خلال الـ 24 ساعة، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

واسفرت الحملات عن ضبط 7,2 طن أقمشة، و32 كيلو جرام أستك كمامة، و1120 لتر مطهرات مجهولة المصدر وغير مدون عليها ثمة بيانات ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية، بداخل مصنع مستلزمات طبية "بدون ترخيص" كائن بنطاق محافظة الجيزة، بالمخالفة للقانون .

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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