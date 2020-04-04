بـ الورود المكشوفة.. ميريهان حسين بإطلالة كاجوال جريئة.. شاهد





وظهرت ميريهان حسين ، ببنطال أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتديه معه بلوزة مكشوفة من الصدر باللون الأحمر الذى يتميز بنقشات الورود البسيطة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين فى الماكياج على اللون الأسود الى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمال إطلالتها، وارتدت أنسيال بسيطا لإكمال إطلالتها.