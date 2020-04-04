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رياضة

أخبار الرياضة السعودية.. تبرع نجم الهلال.. واعتقال مهاجم اتحاد جدة

السبت 04/أبريل/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات الأخيرة والتي تخص الرياضة السعودية .

قرر يوسف البلايلي نجم فريق أهلي جده السعودي التبرع لـ مستشفى في مدينة وهران في الجزائر مسقط رأسه بمعدات طبية من أجل المساهمة في محاربة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت صحيفة النهار الجزائرية أن البلايلي شارك أيضا في حملة التوعية مع بعض اللاعبين ضد فيروس كورونا حيث طالب الشعب الجزائري بضرورة اتباع الإرشادات الصحية و البقاء في المنزل من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا.

أعلنت القوات الصربية، اليوم السبت، أنها قامت باعتقال ألكسندر بريوفيتش مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، أمس الجمعة، بسبب خرقه حظر التجول المفروض في صربيا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر فلاديمير ريبيتش رئيس الشرطة الوطنية الصربية أنه تم اعتقال بريوفيتش أمس الجمعة، وذلك بعد بدء وقت الحظر المفروض من الساعة الخامسة مساءً، حيث كان يتناول الشراب في احد الفنادق مع 5 أفراد.

أكدت تقارير صحفية اليوم السبت، أن نادي الهلال السعودي، دخل في صراع شرس مع نظيره نادي اتحاد جدة، من أجل الحصول على خدمات المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري لاعب نادي الشباب في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت الصحف السعودية أن بلعمري لن يستمر مع الشباب، بسبب خلافاته المستمرة مع الإدارة، وآخرها مهاجمته له علنيًا على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام أمس، لذا فإن بقاءه في الشباب أمر مستحيل العام القادم.

المصائب لا تأتي فرادى هو شعار المرحلة الحالية بنادي النصر السعودي والذي تأتيه المشاكل واحدة تلو الأخرى فبعد مشكلة المحترفين والمصير المجهول الذي سيواجه النادي رفقة الأندية السعودية حال إلغاء الدوري،تبين إصابة جديدة تضرب صفوف الفريق. 

وقد أكدت مصادر مقربة من النادي السعودي إصابة الحارس الأسترالي براد جونز بكسر في أحد أصابع يده بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له خلال الأيام الماضية. 
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