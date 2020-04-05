صحيفة بريطانية تسرب خطاب الملكة إليزابيث الثانية بشأن كورونا

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في خطابها المتلفز إلى الأمة المقرر إذعته اليوم الأحد، ستدعو مواطني المملكة المتحدة إلى الالتزام بالحجر الذاتي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





ونقلت الصحيفة مقتطفات من الخطاب حصلت عليها، والتي جاء بها:"آمل في السنوات القادم أن يتمكن الجميع من أن يفخروا بكيفية استجابهم لهذا التحدي..والذين سيأتون بعدنا سيقولون إن البريطانيين من هذا الجيل كانوا أقوياء مثل بقية الأجيال، إن الانضباط بالعزل الذاتي والعزيمة الهادئة خفيفة الظل والشعور بالحب لا يزال يميز هذا البلد".





وأضافت الصحيفة أن الملكة ستقول إن الوقت الحالي صعب بشكل خاص، وأن تفشي فيروس كورونا والذي وضع حياة الكثير من الناس على المحك، مشاكب اقتصادية ومالية وتغيرات هائلة في حياتهم اليومية، كما تعتزم الملكة في خطابها توجيه الشكر إلى جميع العاملين الصحيين والمواطنين الذين يتبعون التعليمات ويبقون في منازلهم.





حتى الآن، سجلت المملكة المتحدة 41.903 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها 4313 حالة وفاة.



