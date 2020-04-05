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أخبار العالم

وزير الصحة الكويتي: شفاء 6 حالات من كورونا بإجمالي 99 حالة تعافي

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:22 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 99 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - "إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ قد أعلن، أمس السبت، شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 93 حالة.
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