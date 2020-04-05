AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل ثانى رحلات المصريين العالقين بأمريكا

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله
وصلت صباح اليوم، إلى مطار مرسى علم الدولى، ثاني الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، التى تقل على متنها مجموعة من المصريين العالقين في أمريكا لنقلهم لمصر، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد فى أمريكا، وتصدرها المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات.

هبطت طائرة مصر الطيران لمطار مرسى علم الدولي، قادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وإعادة المصريين العالقين خارج مصر.

وأقلت طائرة مصر للطيران القادمة من واشنطن قرابة 250 شخصا من المصريين العالقين بأمريكا بينهم نحو 49 طالبا مصريا، ما بين أعمار 15 إلى 17 عاما كانوا يدرسون هناك من خلال منح دراسية. 

وبمجرد وصول العالقين في أمريكا لمطار مرسى علم الدولي بدأت عملية إجراءات الفحص الطبي والتعقيم وكذلك تعقيم الحقائب، حيث تتم عمليةً النزول والتعقيم لمجموعات في كل مجموعة 20 شخصا، استعدادًا لنقلهم للحجر الصحي داخل احد فنادق مدينة مرسي علم، لإقامة الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

كانت وصلت صباح الجمعة الماضي الرحلة الأولى القادمة من أمريكا والتى أقلت المصريين العالقين فى أمريكا لمطار مرسى علم الدولي، قادمة من واشنطن، حيث تم إجراء الحجر الصحى عليهم بأحد فنادق مدينة مرسى علم 14 يوما.

وكانت أكدت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، أنه في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي، تقرر تحويل رحلة واشنطن للهبوط بمطار مرسى علم وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفوري فور الهبوط، ثم إنهاء إجراءات وصول الركاب ووضعهم داخل إجراءات الحجر الصحي مثل ركاب رحلتين لندن وفرنسا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر: عزل المصريين القادمين من واشنطن في مرسى علم بعد وصول طائرتهم غدا

من داخل الطائرة.. أول صور للمصريين العائدين من واشنطن في طريقهم إلى مرسى علم

275 راكب بينهم 18 طفلا.. وصول المصريون العالقون بأمريكا لـ مرسى علم

كيف استقبل مطار مرسى علم المصريين العائدين من أمريكا.. فيديو وصور

شعروا بالخطر هناك فعادوا لمصر.. رجل أعمال شهير يحضر باقى أفراد أسرتة من أمريكا

ليست الرحلة الأخيرة.. نكشف الحالة الصحية للعائدين من واشنطن اليوم

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. الأهلي ليس بطل الدوري.. وهجوم نجوم الكرة على الأحمر بسبب أحمد فتحي

فيديو جديد يشرح خطوات إعداد المشروعات البحثية على موقع التعليم.. اليوم

الاكتشاف المبكر للسرطان.. ابتكار طالبين مصريين مرشح للفوز بجائزة جينيس أولمبياد العالمية

طريقة عمل بسكوت في 10 دقائق بطريقة احترافية

نجل المتوفاة بـ كورونا: الناس عاوزة ترمينا فى الزبالة.. فيديو

أستاذ مناعة يكشف خطورة تخطي عدد الإصابات بـ كورونا 1000 حالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياح الخماسين .. 3 طرق سريعة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

أسعار فيات fiat من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

مزايا بالجملة .. فوائد شرب الماء على الريق