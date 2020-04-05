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أخبار البلد

الجالية الأرمينية بالقاهرة تتبرع لـ تحيا مصر بـ مليون جنيه لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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سعيد العربي
تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رغبة الجالية الأرمينية في مصر للمشاركة في جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتبرع لحساب صندوق "تحيا مصر" بمبلغ مليون جنيه، باسم بطريركية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية.

من جانبها، قدمت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للمصريين الأرمن وتقديرها استجابتهم لدعوتها بدعم صندوق "تحيا مصر" في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشيدة بدورهم الوطني.

كما أشادت وزيرة الهجرة بأثر التعاون بين الشعوب، وهو ما تعمل عليه وزارة الهجرة من إعلاء لدور الجاليات في مصر، مشيرة إلى احتفالية "إحنا المصريين الأرمن"، التي نظمتها الوزارة للاحتفاء بالجالية الأرمينية المقيمة على أرض مصر.

وأضافت أن "المصريين الأرمن" جزء لا يتجزأ من النسيج الوطنى المصرى ولعبوا دورًا مهمًا فى تاريخ مصر الحديث وما زالوا يساهمون حتى اليوم بشكلٍ مهم فى توطيد العلاقات بين البلدين، لذلك لا بد من تسليط الضوء على إسهاماتهم ومدى ارتباطهم بمصر واسترجاع ذكرياتهم فيها.

وجددت وزيرة الهجرة دعوتها لكافة المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الأسر المصرية غير القادرة وكذلك العمالة غير المنتظمة، التي تضررت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، من خلال حساب صندوق «تحيا مصر» المخصص لمواجهة الأزمات والكوارث رقم«037037» للحساب في كافة البنوك المصرية وعلى الموقع الرسمي للصندوق:
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