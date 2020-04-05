المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تفتح باب التحويلات من أول مايو

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد عن فتح باب التحويلات إلى المدرسة من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي.





وقالت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد في بيان لها: إن عملية التحويلات تبدأ من 1 مايو 2020 وحتى 15 يونيو 2020.





وشددت المدرسة، على أن تكون جميع الطلبات المقدمة من المدرسة في قوائم الانتظار لحين توافر أماكن.





وأكدت المدرسة أن التقديم يتم وفقا للشروط الآتية: أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية، وتقبل المدرسة التحويلات من مدارس تجريبية وخاصة لغات ودولية فقط، ولا تقبل المدرسة التحويلات من مدارس أزهرية.





كما تشمل الشروط حصول الطالب في النصف الأول من العام الدراسي 2019 /2020 على نسبة 95% من مجموع الدرجات، ويشترط أيضا اجتياز الطالب للاختبار الذي تعقده المدرسة والذي سيحدد تاريخه فيما بعد، ويشترط الموافقة على اللائحة الداخلية للمدرسة.





ويتم التقديم وفقا للخطوات التالية: تعبئة الاستمارة المعدة لذلك على موقع المدرسة وطباعتها، والدخول على الموقع بالرقم القومي للطالب وإيميل مفعل، والتأكد من صحة البيانات التي يتم إدخالها من ولي الأمر، ورفع المستندات التالية من موقع المدرسة مع الاستمارة: بيان درجات الترم الأول من العام الدراسي 2019 /2020 معتمد من الإدارة التعليمية بختم النسر، وبيان درجات السنة السابقة معتمد من الإدارة التعليمية بختم النسر، وإثبات قيد من المدرسة معتمد من الإدارة التعليمية بختم النسر، وصورة شخصية للطالب.





وأخيرًا أوضحت المدرسة أن الصفوف من الأول الابتدائي حتى الخامس الابتدائي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.



