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اقتصاد

بسبب فيروس كورونا.. مشروع قانون جديد بالكويت

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:40 م
الكويت
الكويت
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وكالات
قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأحد إن الحكومة أرسلت للبرلمان يوم الخميس الماضي قانون الدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلا من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار.


وقال الغانم في تصريحات صحفية بالبرلمان إن القانون الجديد انتهى إعداده في فبراير، أي قبل ظهور تداعيات أزمة كورونا ووصف توقيت تقديمه بأنه ”سيئ“، مضيفا أن فرص موافقة البرلمان عليه تكاد تكون معدومة.


وأوضح أنه لن يحيله إلى اللجنة المالية ليعطي فرصة للحكومة لسحبه وتقديم قانون يراعي الظروف الحالية في ظل أزمة كورونا.
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