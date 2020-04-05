وزير الأوقاف ينهي خدمة عامل مسجد بالمنوفية

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة علي سالم عبد النعيم علي عامل مسجد بأوقاف المنوفية وذلك لقيامه بفتح مسجد المريس بناحية دروة مركز أشمون وقت الأذان، وترك المسجد للرواد لتأدية صلاة الظهر، وقيام مديرية أوقاف المنوفية بتحرير المحضر الإداري رقم (8690).





وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.





وأشارت وزارة الأوقاف أيضا إلى ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.



