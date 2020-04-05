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رياضة

القافلة تسير .. مروان محسن يستفز منتقدي وليد سليمان نجم الأهلي

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:50 م
وليد سليمان ومروان
وليد سليمان ومروان محسن
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عمرو الحلوانى

رد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على منتقدي وليد سليمان الجناح الهجومي خلال الساعات القليلة الماضية .


ونشر وليد سليمان تغريدة غاضبة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي قائلا : " القافلة تسير و .... " ، فى إشارة منه إلى غضبه الشديد نتيجة الهجوم الكبير لذى يتعرض له خلال الساعات القليلة الماضية بعد تجديد تعاقده مع الأهلي .


وكتب مروان محسن فى تعليق له على تويتة وليد سليمان : " أنت أكبر من الناس دى يا حاوي " .


وكان وليد سليمان جدد تعاقده مع الأهلى خلال الأيام القليلة الماضية ، ليستمر مع المارد الأحمر لمدة عامين مقبلين بعد أن كان تعاقده ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجارى .

القافلة تسير .. مروان محسن يستفز منتقدي وليد سليمان نجم الأهلي
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