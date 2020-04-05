القافلة تسير .. مروان محسن يستفز منتقدي وليد سليمان نجم الأهلي

رد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على منتقدي وليد سليمان الجناح الهجومي خلال الساعات القليلة الماضية .





ونشر وليد سليمان تغريدة غاضبة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي قائلا : " القافلة تسير و .... " ، فى إشارة منه إلى غضبه الشديد نتيجة الهجوم الكبير لذى يتعرض له خلال الساعات القليلة الماضية بعد تجديد تعاقده مع الأهلي .









وكتب مروان محسن فى تعليق له على تويتة وليد سليمان : " أنت أكبر من الناس دى يا حاوي " .







