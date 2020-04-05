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نشأت الديهي: أسهم مصر السياسية ارتفعت لتعاملها بنبل نادر مع الأصدقاء والأشقاء

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:50 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث مواجهة كورونا وكيف يمكن أن يكون هناك تعاون بين الأصدقاء، إلى جانب الحوار حول العلاقات الثنائية بين البلدين وبعض الملفات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن العلاقات القوية بين مصر ومعظم دول العالم باقية، ولم تحول مصر خلال أصعب أزمة لدولة مارقة عن حقوق الإنسان، ولا تخطي مع صديق أو شقيق، وأسهم مصر السياسية ترتفع خلال الأزمات نتيجة تعاملها بنبل نادر مع الأشقاء والأصدقاء.

وتابع، أن مصر دولة لا تعرف الانتهازية السياسية، ولدينا رصيد سياسي ورأس مال سياسي هائل ومتراكم خلال السنوات الماضية أوصلنا لمرحلة ثقة نادرة في التعامل مع الدول الشقيقة والصديقة.
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